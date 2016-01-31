Начинаем со свежих кадров из Сочи. Беларусь и Россия договорились совместно преодолевать негативные экономические тенденции. Об этом шла речь 31 января на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с главой российского Правительства Дмитрием Медведевым в Сочи.

Этот разговор прошел в неформальной обстановке. Вместе с тем был затронут весь спектр вопросов двусторонних отношений. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили итоги прошедшей на неделе в Санкт-Петербурге встречи премьер-министров. Говорили 31 января больше об экономике и сотрудничестве стран в интеграционных объединениях, в частности, Евразийском экономическом союзе.

Эта сочинская беседа строилась в продолжение телефонного разговора президентов Беларуси и России 28 января. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться в ближайшее время в более обстоятельной беседе и обсудить двусторонние отношения. А в телефонном режиме в четверг согласовали важнейшие предстоящие союзные дела.

Так, в феврале Минск станет площадкой для Высшего госсовета, а вот летом на Форуме регионов Беларуси и России планируют большой разговор о том, как работают конкретные отрасли над преодолением сложностей. Кроме того президенты обсудили общую стратегию в связи со вступлением Украины в зону свободной торговли ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.