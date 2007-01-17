Беларусь и Россия договорились по вопросу поставок сахара

Как отметил 17 января в Москве вице-премьер нашей страны Иван Бамбиза, принятые решения выгодны для обеих сторон.

Парафировано соглашение, согласно которому наша страна вводит самоограничение на поставки белого сахара на российский рынок, а Россия - снимает его контроль на границе. Соглашение в ближайшие дни будет подписано правительствами двух стран.

Ставя подписи под договором по нефти, Беларусь и Россия договорились быстро развязать "сахарный" узел, и, тем не менее, переговоры в Москве затянулись.

Чем белорусский сахар "насолил" российскому - не понятно до сих пор. Основная претензия - Беларусь буквально "завалила" "белый" российский сахарный рынок дешевым "серым" - сахаром, произведенным из тростника, закупаемого в Латинской Америке. Тростниковый сырец несравнимо более дешевый, чем сахарная свекла. И при ввозе такого сахара в Россию должна уплачиваться пошлина в размере 340 долларов за тонну. Однако самая тщательная проверка не обнаружила "нелегального" сахара.

Еще в прошлом году Россия сначала ограничила, а потом и вовсе прекратила поставки белорусского сахара. На железнодорожных узлах в Орше скопились сотни вагонов со сладким песком. Из-за простоев железнодорожники, сахарные заводы, а главное - российские партнеры несли огромные убытки.

Разрешить проблему пытались ни раз. Москва даже предлагала ввести компенсационную пошлину в размере 8,1% от таможенной стоимости. Ведомство Германа Грефа уже направило в правительство соответствующий проект, но он был отклонен: российский премьер-министр Михаил Фрадков заявил, что после согласования всех вопросов по поставкам нефти, будет решена и сахарная проблема. Собственно, это было одно из условий нашей стороны. И пошлину не ввели.

Белорусская делегация приехала в Москву с пакетом документов. Минск предложил упрощенный механизм поставок сахара на российский рынок. Главное здесь - высокая степень доверия и партнеров друг к другу, и белорусским сертификатам качества сахара, которые подтверждены и Гостехнадзором России. Проект межправительственного соглашения содержал предложения по упрощенному порядку проверки происхождения сахара, что позволяло значительно увеличить пропускную способность российской таможни.

И надежны оправдались. Стороны учли динамичное развитие агропромышленных комплексов и в Беларуси, и в России, а также рекордные урожаи сахарной свеклы в наших странах. И согласились, что Беларусь введет самоограничения на поставку сахара. В этом году в Россию будет поставлено 180 тысяч тонн сахара, в 2008-м - 100 тысяч тонн. При этом было подчеркнуто, что это не квоты, а добровольно принятые на себя обязательства. Учитывая позицию Минска, Россия согласилась снять ограничения на границе, которые теперь, когда определены объемы поставок, потеряли всякий смысл.

Специалисты говорят, что сейчас самое главное - разгрузить склады, чтобы белорусские сахоропроизводители могли спокойно работать. А пока это произойдет, вагоны с сахаром из Скиделя, Городеи, Жабинки и Слуцка продолжают стоять на запасном пути.

Белорусские производители сахара готовы в любой момент возобновить поставки своей продукции зарубежным партнёрам. Чтобы выполнить свои обязательства по контрактам перед покупателями, есть все необходимые возможности. Урожай сахарной свёклы в прошлом году был самым высоким за последнее время. В связи с этим на Скидельском сахарном комбинате даже планируют увеличить производственные мощности по переработке сырья.

Впервые за последние 20 лет Скидельский сахарный комбинат работает в таком усиленном режиме. Небывалый урожай сахарной свёклы в прошлом году, потребовал от предприятия мобилизации всех производственных мощностей. Переработка сырья не останавливается не на минуту, люди работают в четыре смены. Но даже в таких условиях, ещё, как минимум, два месяца понадобится комбинату, чтобы всю выращенную свёклу превратить в сахар.

Скидельский сахарный комбинат - один из четырёх в республике, однако его продукция всегда имела большой успех, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Главной составляющей такой популярности, считают на предприятии, это традиционно высокое качество сахара. Оно соответствует не только белорусским ГОСТам, но и всем международным стандартам. Да и многоуровневая система контроля качества не позволяет комбинату расслабляться. Имеющаяся сегодня сырьевая база, позволяет комбинату, не только на высоком уровне поддерживать производство, но и расширять его.

Увеличение производственных мощностей предприятия сегодня позволит уже в следующем сезоне выйти на недосягаемую ранее цифру в 6000 тонн переработки сахарной свёклы в сутки. Главное, говорят на комбинате, чтобы традиционные покупатели нашей продукции не подвели.