Прямой эфир

Беларусь и Россия договорились о цене на поставки газа в 2021 году

24 декабря 2020 20:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовали цены на поставки газа в 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протокол подписан в Санкт-Петербурге главой «Газпрома» и министром энергетики Беларуси.

Беларусь и Россия договорились о цене на поставки газа в 2021 году-1

Как сообщили в нашем ведомстве, цена практически остается на уровне нынешнего года, но это значительно ниже, чем предусмотрено формулой, зафиксированной в межправсоглашении 2011 года.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год
24 декабря 2020 15:34

В приоритете по-прежнему социальная сфера. В Минске депутаты приняли бюджет на 2021 год

БГМУ получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса
24 декабря 2020 15:03

БГМУ получит от Банка развития до 1,2 млн рублей на строительство нового учебного корпуса

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси выросло в 4 раза
24 декабря 2020 15:01

Положительное сальдо внешней торговли Беларуси выросло в 4 раза