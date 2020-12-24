Беларусь и Россия договорились о цене на поставки газа в 2021 году

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовали цены на поставки газа в 2021-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протокол подписан в Санкт-Петербурге главой «Газпрома» и министром энергетики Беларуси.

Как сообщили в нашем ведомстве, цена практически остается на уровне нынешнего года, но это значительно ниже, чем предусмотрено формулой, зафиксированной в межправсоглашении 2011 года.