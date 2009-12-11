Беларусь и Россия договорились о ценах на газ

Накануне на встрече в Москве стороны решили в течении пяти лет выйти на равнодоходные условия в этом вопросе.

Там же согласовали и начало поставок нефти в Беларусь на будущий год. Срок действия соглашения двухлетней давности, заканчивается 31 декабря. Поэтому возникла необходимость в новых договоренностях.

Первые поставки черного золота для внутренних нужд Беларуси составят около девяти миллионов тонн. Какие-либо пошлины на них распространяться не будут. Цены на последующие поступления будут скорректированы в соответствии со стандартами нового Таможенного союза.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Предусмотрена поставка в следующем году 21,5 млн. тонн нефти. Все, что до этой планки – на это поручено разработать новое соглашение в духе Таможенного союза. То есть, взыматься будет не ввозная пошлина на нефть Российской Федерации, а будут делиться в определенной пропорции ввозные пошлины на нефтепродукты, произведенные на белорусских НПЗ с использованием российской нефти.