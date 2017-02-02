Беларусь и Пакистан намерены достичь товарооборота в 1 млрд долларов к 2020 году

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов. У Беларуси и Пакистана есть все возможности для достижения этой цифры. Выйти на заданный уровень государства намерены к 2020 году.

Направления и перспективы сотрудничества обсуждали 2 февраля на встрече Президента с председателем сената парламента Пакистана.

Между странами сложились дружеские отношения, налажены крепкие политические связи, время наращивать объем взаимной торговли.

Причем, взаимодействие необходимо наладить по всем направлениям. И большую роль здесь могут сыграть парламенты двух стран. Самое главное, как отметил Президент, взять под контроль исполнение дорожной карты, по которой страны договорились действовать в ближайшей и среднесрочной перспективах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зная, какую роль играют парламенты в обеих странах, я хочу просить вас, чтобы вы в Пакистане взяли на контроль исполнение той дорожной карты, по которой мы договорились действовать в среднесрочной и ближайшей перспективах. Мы договорились, что к 2020 году мы достигнем уровня миллиарда долларов в торговле двух стран. Реальные возможности для этого существуют. Мы даже можем превзойти этот уровень. Нам надо не просто делать заявления, но стремиться к этому уровню, обозначая не только конкретные направления сотрудничества, но и надо обозначать тот уровень и объемы товаров, которые мы можем поставлять взаимно на наши рынки. Вы наши возможности знаете, у нас запрещенных тем нет. Мы можем с вами сотрудничать по всем направлениям. У нас сегодня нет разногласий практически, но надо начинать действовать. С моей стороны мы будем всячески поддерживать это сотрудничество, я вам обещаю.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Пакистана:

Я уверен, что взаимоотношения и сотрудничество Беларуси и Пакистана в дальнейшем будут развиваться и крепнуть. За короткое время мы подписали более 70 соглашений. В самых различных сферах. От экономики до военно-технического сотрудничества.

Пакистан – шестая по численности населения страна в мире. Для Беларуси – это рынок почти в 200 миллионов человек.

Дипломатическим отношениям двух стран уже больше двух десятилетий, но особенно активизировались они в последнее время. С 2014 года – заметный скачок. Сразу после открытия нашего посольства в Исламабаде.

Беларусь экспортирует в Пакистан тракторы, калийные удобрения, шины, детское питание. Основные импортные статьи – рис, пищевые продукты, текстиль.