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Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении

25 июля 2023 15:22
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Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении-1

Это позволит вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый качественный уровень. Документ позволит оперативно регулировать технические аспекты в области воздушного транспорта между двумя странами и станет правовой основой для эксплуатации и организации полетов. Назначенные авиаперевозчики смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами Беларуси и Омана.

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# Авиасообщение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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