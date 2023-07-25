Беларусь и Оман подписали соглашение о воздушном сообщении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит вывести торгово-экономическое сотрудничество на новый качественный уровень. Документ позволит оперативно регулировать технические аспекты в области воздушного транспорта между двумя странами и станет правовой основой для эксплуатации и организации полетов. Назначенные авиаперевозчики смогут выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами Беларуси и Омана.