Беларусь и Нижегородская область укрепляют сотрудничество

Укреплению двусторонних торгов-экономических связей посвящено и заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области.

В частности, речь пойдёт о создании в этом российском регионе белорусского торгово-логистического центра. Нашу делегацию возглавляет вице-премьер Андрей Кобяков.

Главное внимание - вопросам расширения поизводственной кооперации в области автомобилестроения, активизации сотрудничества с нижегородским ОАО "ГАЗ". Будут обсуждаться перспективы наращивания взаимных поставок продукции, в том числе сельскохозяйственной, а также возможность создания в Нижнем Новгороде совместного предприятия по выпуску белорусских лифтов.

Тем временем гостей из Нижегородской области принимает Гродно. Сегодня в областной центр прибывает делегация российского города-побратима Дзержинска. В ее составе - представители местных властей, руководители ряда предприятий и организаций, в частности "Дзержинскхиммаши" и Дзержинской торгово-промышленной палаты.

Гости проведут презентацию своего города. Они намерены также сделать ряд предложений по сотрудничеству в сфере нефтехимии и ознакомиться с опытом работы гродненских специалистов по благоустройству.