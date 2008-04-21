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Беларусь и Нижегородская область расширяют контакты

21 апреля 2008 07:55
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В Минске пройдет четвертое заседание Совета делового сотрудничества. В составе российской делегации - вице-губернатор, министры и предприниматели. Стороны обсудят уровень развития промышленно-кооперационного и агропромышленного сотрудничества, в том числе, реализацию проекта по созданию в Нижегородском регионе торгово-логистического и делового центров.

Российские гости побывают и в Могилеве, где их познакомят с крупнейшими предприятиями.

Нижегородская область - один из значимых торгово-экономических партнеров Беларуси. Взаимный товарооборот в прошлом году превысил 500 миллионов долларов.
# Экономика

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