Беларусь и Нижегородская область расширяют контакты

В Минске пройдет четвертое заседание Совета делового сотрудничества. В составе российской делегации - вице-губернатор, министры и предприниматели. Стороны обсудят уровень развития промышленно-кооперационного и агропромышленного сотрудничества, в том числе, реализацию проекта по созданию в Нижегородском регионе торгово-логистического и делового центров.



Российские гости побывают и в Могилеве, где их познакомят с крупнейшими предприятиями.



Нижегородская область - один из значимых торгово-экономических партнеров Беларуси. Взаимный товарооборот в прошлом году превысил 500 миллионов долларов.