Беларусь и Москва рассчитывают увеличить товарооборот до 6 миллиардов долларов в год

И это несмотря на двукратное снижение объёмов торговли в прошлом году.

Ставка — на более тесную кооперацию предприятий. Амбициозные планы сегодня озвучили в Гомеле на заседании Совета делового сотрудничества. Российская столица по-прежнему остаётся крупным рынком для белорусских продуктов питания, городских автобусов и троллейбусов. Кроме того, в златоглавой будет налажено и сборочное производство тракторов. Готовы стороны и к реализации крупных строительных проектов.

Сергей Байдаков, заместитель мэра Москвы:

По целому ряду проектов мы все-таки уже выходим на реальные договорные отношения, на реальные уже поставки продукции, соответствующие оплаты. Но я могу сказать, что в целом у нас есть тенденция увеличения товарооборота по сравнению с 2009 годом. Товарооборот увеличился на 15% по сравнению с первым кварталом 2009 года.