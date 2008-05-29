Беларусь и Москва планируют реализовать более 15 инвест-проектов почти на 100 миллиардов российских рублей

Эта сумма примерно равна взаимному товарообороту в минувшем году, который составил почти 4,5 миллиарда долларов. В текущем году его предполагается довести до 5-ти миллиардов. Успешно завершается реализация программы сотрудничества, которая началась в 2006-м. Этому способствуют деловые встречи, выставки и ярмарки, открытие новых белорусских торговых домов в Москве. В укреплении контактов лидируют Минск, Витебская и Могилёвская Области. Уже утверждены предварительные параметры взаимных поставок на ближайшие пять лет.