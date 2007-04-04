Беларусь и Москва делают успехи в развитии рыночных отношений

4 апреля премьер-министр Беларуси и мэр Москвы проводят в российской столице переговоры по вопросам сотрудничества.

В ходе встречи Сергей Сидорский отметил, что положительно оценивает развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Белокаменной. Так, в прошлом году объем торговли составил 4 миллиарда 700 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 22%.

Положительная динамика наблюдается и в нынешнем году. В свою очередь Юрий Лужков отметил, что в белорусско-московском взаимодействии появились новые задачи. Их решение поможет установлению современных рыночных связей между Беларусью и Москвой.

200 тысяч квадратных метров жилья будет построено в белорусской столице с привлечением российского капитала. Об этом заявил премьер-министр Республики Сергей Сидорский, подводя итоги рабочего визита в Москву. На переговорах с мэром российской столицы Юрием Лужковым они обсудили развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Пермьер-министр Беларуси и мэр москвы подписали программу действий в научно-технической и строительной отрасли на 2007-2009 годы. Документ направлен на создание новых производственных мощностей и новых высоких технологий.