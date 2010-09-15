Прямой эфир

Беларусь и Московская область рассчитывают в 2011 году довести уровень товарооборота до 3 миллиардов долларов

15 сентября 2010 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь и Московская область рассчитывают превысить докризисный уровень товарооборота.

Об этом было заявлено сегодня в Бресте, где прошло совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству. Так, стороны намерены развивать совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, российский регион заинтересован увеличить поставки продовольствия из Беларуси.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Работа нашего сельскохозяйственного комплекса востребована больше, чем раньше. Поэтому мы определялись сегодня, каким образом бы продукция наша без посредников, оперативно попала на стол наших партнеров, коллег, граждан, которые живут в Московской области.

Василий Громов, заместитель председателя правительства Московской области:
Больше 70% планов по поставке продукции из вашей страны в Московскую область уже выполнены, хотя только сентябрь. Поэтому я думаю, на 10-20% будет востребована эта продукция.

 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
15 сентября 2010 08:00

Эксперт: Отмена монополии нацоператора на внешний канал без возможности передавать информацию другим операторам будет неполной

15 сентября 2010 07:02

Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5% годовых

14 сентября 2010 20:53

Первый в республике высокопроизводительный асфальтобетонный завод открыли в Витебске