Беларусь и Московская область рассчитывают в 2011 году довести уровень товарооборота до 3 миллиардов долларов

Беларусь и Московская область рассчитывают превысить докризисный уровень товарооборота.

Об этом было заявлено сегодня в Бресте, где прошло совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству. Так, стороны намерены развивать совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, российский регион заинтересован увеличить поставки продовольствия из Беларуси.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Работа нашего сельскохозяйственного комплекса востребована больше, чем раньше. Поэтому мы определялись сегодня, каким образом бы продукция наша без посредников, оперативно попала на стол наших партнеров, коллег, граждан, которые живут в Московской области.

Василий Громов, заместитель председателя правительства Московской области:

Больше 70% планов по поставке продукции из вашей страны в Московскую область уже выполнены, хотя только сентябрь. Поэтому я думаю, на 10-20% будет востребована эта продукция.