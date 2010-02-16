Беларусь и Молдова расширяют экономические контакты

В Минске проходит заседание межправительственной двухсторонней комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

В таком составе ключевые чиновники экономического блока обеих стран собираются уже в 12 раз. Основная тема нынешних переговоров – перспективы развития партнерства в агропромышленном комплексе, здравоохранении, пищевой промышленности, транспортной сфере и строительстве.

Валерий Лазэр, заместитель премьер-министра, министр экономики Республики Молдова:

– У нас есть две альтернативы: то ли закрываем, то ли открываем свои границы, открываем возможности для наших предприятий. Я думаю, что путь экономической интеграции является правильным на пути совместной борьбы с последствиями экономического кризиса.

Аграрное сельхозмашиностроение – сфера взаимного интереса двух стран. Сегодня делегация молдавского Правительства посетила Минский тракторный завод. Гостей заинтересовал садовый трактор «Беларус». Он разрабатывался специально для работы в виноградниках и на фруктовых полях.

Иван Усс, генеральный конструктор Минского тракторного завода:

– Они имеют малую ширину – всего 1,5 метра, и высоту 2,3 метра. Они подходят для уборки фруктов, винограда.