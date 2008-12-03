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Беларусь и Молдова планируют вместе выпускать тракторы и сотрудничать по целому ряду позиций

03 декабря 2008 17:55
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Правительственная делегация Молдовы с визитом в Минске. Стороны обсуждают возможность создания совместного предприятия по сборке гусеничных тракторов на базах Минского и Кишиневского заводов. 90% тракторного парка Молдовы сегодня – белорусская продукция. Обсуждаются перспективы взаимодействия в области промышленности, энергетики дорожного хозяйства и автотранспорта. За последние годы двусторонний товарооборот увеличился втрое и превысил четверть миллиарда долларов. По его объемам, Молдова для Беларуси занимает четвертое место среди стран СНГ. Обе стороны уверены, что эти темпы сохранятся и далее.
# Экономика

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