Беларусь и Молдова планируют вместе выпускать тракторы и сотрудничать по целому ряду позиций

Правительственная делегация Молдовы с визитом в Минске. Стороны обсуждают возможность создания совместного предприятия по сборке гусеничных тракторов на базах Минского и Кишиневского заводов. 90% тракторного парка Молдовы сегодня – белорусская продукция. Обсуждаются перспективы взаимодействия в области промышленности, энергетики дорожного хозяйства и автотранспорта. За последние годы двусторонний товарооборот увеличился втрое и превысил четверть миллиарда долларов. По его объемам, Молдова для Беларуси занимает четвертое место среди стран СНГ. Обе стороны уверены, что эти темпы сохранятся и далее.