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Беларусь и Ливия обсуждают экономическое, торговое и научно-техническое сотрудничество

28 октября 2009 09:37
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Делегация этой страны прибыла в Минск накануне. Сегодня стороны будут говорить о взаимодействии в области промышленности, здравоохранения, образования и туризма, а также – наращивании экспорта строительных услуг.Отметим, товарооборот между Беларусью и Ливией в последние годы заметно возрос, в основном, за счет наших поставок. В 2008 – взаимный товарооборот увеличился в пять раз и превысил 19 миллионов долларов.
# Экономика

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