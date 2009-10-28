Беларусь и Ливия обсуждают экономическое, торговое и научно-техническое сотрудничество

Делегация этой страны прибыла в Минск накануне. Сегодня стороны будут говорить о взаимодействии в области промышленности, здравоохранения, образования и туризма, а также – наращивании экспорта строительных услуг.Отметим, товарооборот между Беларусью и Ливией в последние годы заметно возрос, в основном, за счет наших поставок. В 2008 – взаимный товарооборот увеличился в пять раз и превысил 19 миллионов долларов.