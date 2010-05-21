Беларусь и Литва выходят на новый качественный уровень инвестиционного сотрудничества

Так считают участники шестого Белорусско-литовского экономического форума, который проходит в Гродно.

Специалисты двух стран изучат весь спектр торговых взаимоотношений, добавив им актуальности. Это создание совместных производств, реализация инвестпроектов, взаимодействие в сферах логистики, энергетики, туризма, транспортных и морских перевозок. Так, литовцы предлагают модернизировать Гродненский аэропорт для бизнес и транспортных перевозок. Гости готовы инвестировать в развитие придорожного сервиса и экотуризма. Со своей стороны Беларусь заинтересована в энергетическом сотрудничестве, транзите калийных удобрений через литовские порты. Многие участники международного форума уже подготовили конкретные проекты и активно ищут партнеров.

Гинтарас Виникайтис, технический директор экологической компании (Литва):

– Наша задача – чистая вода, мы работаем в сфере экологии и очистки стоков, как бытовых, так и ливневых. У нас построено много объектов по всей Беларуси, особенно в Гродненской области. Работаем через своих дилеров, с которыми очень хорошо общаться. Делаем совместные проекты.

Отметим, в 2008-м взаимный товарооборот Беларуси и Литвы был около миллиарда долларов. В прошлом году объемы торговли уменьшились, но с начала 2010-го наметилась положительная динамика. В полтора раза вырос грузопоток из Беларуси через Литву, чего ранее никогда не было.