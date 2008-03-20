Беларусь и Литва создадут систему транспортно-логистических центров

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, комментируя итоги заседания двусторонней белорусско-литовской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.В прошедшем году товарооборот между странами вырос до 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Стороны собираются интенсифицировать сотрудничество до промышленной кооперации и участии компаний на территории друг друга в реальном секторе экономике - промышленности и строительстве.