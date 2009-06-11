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Беларусь и Литва обсудят возможность реализации совместных проектов в рамках «Восточного партнерства»

11 июня 2009 08:11
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Заседание двусторонней комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству пройдет сегодня в Вильнюсе. Стороны также будут говорить о перспективах возобновления для Беларуси таможенных льгот в рамках Общей системы преференций Евросоюза и обсуждать возможности привлечения грузопотока к коридору контейнерного поезда "Викинг". Речь пойдет и о более интенсивном использовании возможностей Клайпедского порта и транспортного коридора в целом для экспортно-импортных грузов Беларуси. Особая тема - сотрудничество в сфере энергетики.
# Экономика

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