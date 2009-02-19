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Беларусь и Латвия намерены сохранить высокую динамику в экономических отношениях даже в условиях глобального кризиса

19 февраля 2009 14:54
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По итогам двухдневного визита делегации Латвийской Республики в Беларусь достигнут ряд принципиальных договорённостей, которые, по мнению экспертов, помогут поддержать экономики стран во времена глобального кризиса.

В основе взаимного интереса - если и не политика, то реальная экономика.  Как подтверждение этому – визит  в Беларусь Латвийской делегации.  Два дня вместили в  себя целый спектр интересов – от инвестиций до экспортно-импортных отношений, при этом стороны не раз отмечали – в глобальный кризис Беларусь и Латвия просто обязаны  воспользоваться соседством, и в первую очередь во взаимной торговле.

Среди внешнеторговых партнеров Беларуси  Латвия  на шестом месте. Два с половиной миллиарда долларов – товарооборот по прошлому году, с ростом по сравнению с 2007 годом - примерно в два с половиной раза. И эту динамику, подчеркнул белорусский лидер, необходимо сохранить.  При этом  Александр Лукашенко заверил  -  если природа проблем во взаимоотношениях находится в Беларуси,  решены  они будут кардинально уже в ближайшее время.

Все аспекты взаимодействия сегодня обсуждались в Минске на Совете  делового сотрудничества. Надежные  и  удобные  морские  ворота  для  грузов  из Беларуси и современная техоснащение белорусского электротранспорта  -  как  часть  интересов  латвийского   бизнеса  к  нам.  Рост производства, поставок удобрений и  нефтепродуктов, диктует Беларуси иметь свой морской терминал.   Проект в  Риге, стоимостью  170 миллионов   евро,  предложенный  латвийской  стороной,  уже  проходит  согласование   в  белорусском  правительстве.

Беларусь предлагает Латвии, в частности,  участие в совместных проектах в энергетике. Здесь, и так называемая, большая энергетика – инвестиции в строительство АЭС и использование в будущем  электроэнергии.  В республике также  уже готовится пакет документов, который частным инвесторам в малую энергетику даст налоговые  льготы. В перспективах – создание и совместных производств.

Стратегический  потенциал  белорусско-латвийской  кооперации подкреплен и  геополитикой. Латвия -  в  Евросоюзе,  а  Беларусь – Союзное государство с Россией. В том, что экономики соседних  республик  сегодня не  должны замыкаться,  а  именно помогать  друг другу  - уверены и бизнесмены, и политики.

Это подчеркнул сегодня у Президента и латвийский  премьер. Кризис серьёзно чувствуется в Латвии. Но в Беларуси развита индустрия, которой Латвийская Республика может предложить конкурентоспособные услуги. Латвия же  рассчитывает на расширение экспортно-импортных операций и развитие инвестиционного  сотрудничества.

Реальные итоги визита подведёт  время, но уже понятно, латвийская делегация покинула Беларусь не только с конкретными  договорённостями, но и  массой впечатлений.  К примеру,  от масштабов и технических решений Минск-Арены, которая  обещает стать самым  оригинальным спортобъектом Европы. 

 

# Экономика

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