Беларусь и Латвия намерены сохранить высокую динамику в экономических отношениях даже в условиях глобального кризиса

По итогам двухдневного визита делегации Латвийской Республики в Беларусь достигнут ряд принципиальных договорённостей, которые, по мнению экспертов, помогут поддержать экономики стран во времена глобального кризиса.

В основе взаимного интереса - если и не политика, то реальная экономика. Как подтверждение этому – визит в Беларусь Латвийской делегации. Два дня вместили в себя целый спектр интересов – от инвестиций до экспортно-импортных отношений, при этом стороны не раз отмечали – в глобальный кризис Беларусь и Латвия просто обязаны воспользоваться соседством, и в первую очередь во взаимной торговле.

Среди внешнеторговых партнеров Беларуси Латвия на шестом месте. Два с половиной миллиарда долларов – товарооборот по прошлому году, с ростом по сравнению с 2007 годом - примерно в два с половиной раза. И эту динамику, подчеркнул белорусский лидер, необходимо сохранить. При этом Александр Лукашенко заверил - если природа проблем во взаимоотношениях находится в Беларуси, решены они будут кардинально уже в ближайшее время.

Все аспекты взаимодействия сегодня обсуждались в Минске на Совете делового сотрудничества. Надежные и удобные морские ворота для грузов из Беларуси и современная техоснащение белорусского электротранспорта - как часть интересов латвийского бизнеса к нам. Рост производства, поставок удобрений и нефтепродуктов, диктует Беларуси иметь свой морской терминал. Проект в Риге, стоимостью 170 миллионов евро, предложенный латвийской стороной, уже проходит согласование в белорусском правительстве.

Беларусь предлагает Латвии, в частности, участие в совместных проектах в энергетике. Здесь, и так называемая, большая энергетика – инвестиции в строительство АЭС и использование в будущем электроэнергии. В республике также уже готовится пакет документов, который частным инвесторам в малую энергетику даст налоговые льготы. В перспективах – создание и совместных производств.

Стратегический потенциал белорусско-латвийской кооперации подкреплен и геополитикой. Латвия - в Евросоюзе, а Беларусь – Союзное государство с Россией. В том, что экономики соседних республик сегодня не должны замыкаться, а именно помогать друг другу - уверены и бизнесмены, и политики.

Это подчеркнул сегодня у Президента и латвийский премьер. Кризис серьёзно чувствуется в Латвии. Но в Беларуси развита индустрия, которой Латвийская Республика может предложить конкурентоспособные услуги. Латвия же рассчитывает на расширение экспортно-импортных операций и развитие инвестиционного сотрудничества.

Реальные итоги визита подведёт время, но уже понятно, латвийская делегация покинула Беларусь не только с конкретными договорённостями, но и массой впечатлений. К примеру, от масштабов и технических решений Минск-Арены, которая обещает стать самым оригинальным спортобъектом Европы.