Беларусь и Латвия на пути развития экономического сотрудничества

Развитие взаимной торговли, сотрудничества в сфере инвестиций, нефтехимии и фармацевтики. Эти вопросы обсудят на третьем белорусско-латвийском инвестиционно-финансовом форуме, который открывается в Риге. Особое внимание - транзитной политике Беларуси и Латвии, активизации межбанковского взаимодействия. Отметим, товарооборот между двумя странами за семь месяцев 2007 года составил почти 565 млн. долларов, что вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем белорусского экспорта в Латвию возрос более чем в 2,5 раза. Наша республика экспортирует в Прибалтийскую страну тракторы и тягачи, части и оборудование для автомобилей, нефтепродукты, лесоматериалы, цемент. Основные импортные поставки из Латвии - рыба, продукция легкой промышленности, вагоны.