Беларусь и Кыргызстан будут углублять связи

Аспекты дальнейшего сотрудничества в центре внимания заседания Межправительственной Белорусско-Кыргызской комиссии.Отметим, по итогам прошлого года товарооборот между странами составит более десяти с половиной миллионов долларов. Экспорт увеличился более чем в два раза. Беларусь готова проработать весь спектр взаимовыгодных интересов от строительства электростанций до поставок в нашу страну хлопка и сельхозпродукции. Кыргызстан, в частности, заинтересован в строительстве ряда перерабатывающих заводов.