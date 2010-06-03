Беларусь и Кубу свяжут совместные проекты в сфере нефтепереработки

В Гаване договорились об этом в ходе переговоров нашей делегации, которую возглавляет помощник Президента Виктор Шейман.

Белорусы предложили свои услуги и опыт по модернизации кубинского нефтеперерабатывающего и энергетического комплексов.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

– Были рассмотрены перспективы реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающего и энергетического комплексов Кубы, обсуждены дальнейшие шаги по созданию сборочного производства тракторов и сервисных центров по ремонту и обслуживанию белорусской автотракторной техники.

Энергетические переговоры в Латиноамериканском регионе продолжатся еще несколько дней. Белорусская делегация отправляется в Венесуэлу. Для обсуждения сотрудничества в нефтегазовой сфере, горнорудной промышленности, машиностроении и строительстве.

Напомним, самый кассовый белорусско-венесуэльский проект – нефтяной: вторая партия черного золота уже отправилась из Боливарианской Республики в нашу сторону. В этот раз 240 тысяч тонн в трех танкерах. Как ожидается, углеводородный груз прибудет к месту назначения в середине июня.