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Беларусь и Куба подписали межправительственное соглашение о поставке 100 автобусов МАЗ

27 февраля 2008 08:36
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В документе оговорены условия предоставления кредита Гаване для финансирования этих поставок. Куба - один из основных торговых партнеров Беларуси в Латинской Америке. Значимость первого пилотного проекта по поставке белорусских автобусов, по мнению кубинской стороны, - означает большое продвижение вперед в области торгово-экономических отношений. Но весь потенциал еще не задействован.

Министр правительства Рикардо Кабрисас сегодня заявил, что его страна имеет большой интерес и к белорусской сельскохозяйственной технике.
# Экономика

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