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Беларусь и Куба планируют совместно наладить выпуск противоопухолевых препаратов

28 февраля 2011 15:33
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Производство будет открыто на базе института биоорганической химии в Минске.

Новое поколение лекарств обладает значительно меньшим токсическим эффектом на организм.

Куба имеет богатый опыт в разработке таких препаратов. Перед учеными стоит задача по расширению ассортимента отечественных лекарственных препаратов, а также по наращиванию объемов их производства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Усанов, академик-секретарь отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси:
Это серьезная задача, которая преследует цель, чтобы к 2015 году Республика Беларусь обеспечила себе безопасность в плане обеспечения лекарственными средствами. К 2015 году 50% стоимостного выражения лекарственных средств должно выпускаться в республике.

# Экономика

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