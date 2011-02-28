Беларусь и Куба планируют совместно наладить выпуск противоопухолевых препаратов

Новое поколение лекарств обладает значительно меньшим токсическим эффектом на организм.
Куба имеет богатый опыт в разработке таких препаратов. Перед учеными стоит задача по расширению ассортимента отечественных лекарственных препаратов, а также по наращиванию объемов их производства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сергей Усанов, академик-секретарь отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси:
Это серьезная задача, которая преследует цель, чтобы к 2015 году Республика Беларусь обеспечила себе безопасность в плане обеспечения лекарственными средствами. К 2015 году 50% стоимостного выражения лекарственных средств должно выпускаться в республике.