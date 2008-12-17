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Беларусь и Китай заключили Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

17 декабря 2008 14:55
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Документ, подписанный накануне в Пекине, создаст важную договорно-правовую основу для беспрепятственного развития сотрудничества между государствами в ядерной сфере. Ранее некоторые китайские корпорации проявили интерес к участию в строительстве в нашей стране атомной электростанции. Отметим, отношения двух стран в последние годы динамично развиваются во всех сферах. А товарооборот по итогам года может составить два миллиарда долларов.
# Экономика

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