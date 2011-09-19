Беларусь и Китай создадут китайско-белорусский индустриальный парк

Беларусь и Китай обсуждают перспективы сотрудничества. В Минске – с официальным визитом парламентская делегация КНР. Возглавляет ее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

19 сентября встречи с китайскими парламентариями продолжатся. Гости также побывают на Минской ТЭЦ-2 и посетят Национальную библиотеку Беларуси.

Накануне переговоры прошли в белорусском правительстве. Стороны по итогам встречи подписали соглашение о совместном создании китайско-белорусского индустриального парка.

Поднебесная для Беларуси – один из важнейших торговых партнеров. За последние пять лет странам удалось увеличить взаимный товарооборот почти в три раза. И по итогам этого года он может достичь трех млрд долларов. Китай заинтересован в расширении бизнеса в Беларуси и готов финансировать новые проекты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».