Беларусь и Китай реализуют ряд крупных инвестиционных проектов

Такая договоренность достигнута в ходе восьмого заседания белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое несколько дней назад завершилось в Пекине.Стороны обсуждали перспективы создания совместного производства белорусских тракторов в Китае, а также подписали контракт, предусматривающий кредитование реконструкции Минской ТЭЦ-2. Кроме того, обе стороны высказали заинтересованность в постепенном вовлечении Беларуси в программы освоения западных регионов и модернизации северо-восточных районов КНР.