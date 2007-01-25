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Беларусь и Китай реализуют ряд крупных инвестиционных проектов

25 января 2007 12:08
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Такая договоренность достигнута в ходе восьмого заседания белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое несколько дней назад завершилось в Пекине.Стороны обсуждали перспективы создания совместного производства белорусских тракторов в Китае, а также подписали контракт, предусматривающий кредитование реконструкции Минской ТЭЦ-2. Кроме того, обе стороны высказали заинтересованность в постепенном вовлечении Беларуси в программы освоения западных регионов и модернизации северо-восточных районов КНР.
# Экономика

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