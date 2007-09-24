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Беларусь и Китай расширяют сотрудничество в области энергетики

24 сентября 2007 08:02
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Вопросы дальнейшей реализации проекта по реконструкции Минской ТЭЦ-2 обсудят в ходе визита делегации Минэнерго Беларуси в Китай. Переговоры начнутся сегодня, и будут продолжаться в течение недели. На встрече планируется обсудить дальнейшие действия по реализации совместного проекта реконструкции Минской ТЭЦ-2 в соответствии с подписанными документами. В частности, речь пойдет о поставках оборудования для станции и оформлении кредита. Стороны обсудят также совместные проекты по другим энергетическим объектам.
# Экономика

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