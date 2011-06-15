Беларусь и Китай подписали три кредитных соглашения на один миллиард долларов

14 июня было подписано три кредитных соглашения для финансирования крупных совместных проектов. В целом объем трех подписанных кредитных соглашений составил $1058 млн.

В том числе — реконструкция автомобильной дороги «Минск-Гомель», электрификация участков «Гомель-Жлобин-Осиповичи» и «Жлобин-Калинковичи», а также строительство завода по производству белёной целлюлозы в Светлогорске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наша потребность в ближайшие годы — до 200 тысяч тонн целлюлозы. У нас будет очень хороший экспортный потенциал. То есть, этот проект и импортозамещающий, и экспортный. Тем более, что мы сейчас прорабатываем вопрос, что и с Китаем будет погашать кредит поставкой излишней для нас части целлюлозы. Китай импортирует огромные объёмы целлюлозы, то есть, проект, на мой взгляд, очень выгоден нашей стране и выгоден Китаю, потому что он ввозит в Европу свои технологии, своё оборудование.