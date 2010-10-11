Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

В частности, подписано 13 документов в сфере энергетики, строительства, промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры. Ряд соглашений касается финансирования проектов по созданию интеллектуальной транспортной системы Минска, электрификации участков железной дороги в Гомельской и Могилевской областях.
В нашей стране появится Китайско-белорусский индустриальный парк. С помощью китайских инвестиций построят три завода и две новые электростанции. Причем на Берёзовской ГРЭС работы начнутся уже в декабре этого года.
Эти проекты позволят Беларуси ускорить динамику развития, а Китаю — освоить европейский рынок.