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Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

11 октября 2010 11:33
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Церемония состоялась в Пекине с участием членов официальной делегации, сопровождающих Президента Беларуси Александра Лукашенко в ходе его рабочего визита в КНР.

В частности, подписано 13 документов в сфере энергетики, строительства, промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры. Ряд соглашений касается финансирования проектов по созданию интеллектуальной транспортной системы Минска, электрификации участков железной дороги в Гомельской и Могилевской областях.

В нашей стране появится Китайско-белорусский индустриальный парк. С помощью китайских инвестиций построят три завода и две новые электростанции. Причем на Берёзовской ГРЭС работы начнутся уже в декабре этого года.

Эти проекты позволят Беларуси ускорить динамику развития, а Китаю — освоить европейский рынок.

Фото. Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

Фото. Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

Фото. Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

Фото. Беларусь и Китай подписали 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд

# Экономика # Лукашенко # Беларусь-Китай

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