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Беларусь и Китай намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов

29 февраля 2008 12:02
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Глава государства принял с докладом чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в КНР Анатолия Тозика. Росту товарооборота во многом будут способствовать крупные инвестиционные проекты. Президент Александр Лукашенко потребовал взять их выполнение под строгий контроль. Глава государства считает, что многие из них могли быть реализованы намного быстрее, если бы не бюрократические проволочки.

Анатолий Тозик также сообщил, что в этом году в Шанхае будет открыто генеральное консульство Беларуси. Провинция с населением в 600 миллионов человек и развитой экономической структурой во многом позволит ускорить двустороннее сотрудничество. К слову, сегодня отношения с Китаем - одно из динамично развивающихся направлений отечественной внешней политики. Подтверждение тому - ряд двусторонних встреч, прошедших в прошлом году, и подписанных по итогам соглашений. Одно из них: предоставление Китаем кредита на сумму в 200 миллионов долларов.
# Экономика

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