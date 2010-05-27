Беларусь и Китай начинают подземное сотрудничество

С помощью специальных машин из Поднебесной в нашей стране будут прокладывать коммуникации принципиально новым способом. Так называемый метод горизонтально направленного бурения уже сравнивают с бесшовной хирургией.

По сути, прокладывание коммуникаций без траншей, это как копать не над, а под землей. То есть, не поднимая грунт, трубопровод как игла, прокалывает землю на этом берегу, а вот выходит – уже на том. Траекторией движения управляет навигационная система. В Беларуси по технологии горизонтально направленного бурения строители работают пять лет. Но пока преодолевают лишь расстояния в один километр. Грубо говоря, нам подвластна Свислочь. Но уже в этом году благодаря новым китайским машинам мы сможем пройти и под Минским морем.

Метод бурения без вскрытия грунта около сорока лет используют в США, и почти столько же в Западной Европе. Он облегчает работу строителям, исключает все неудобства для жителей города. Не перекрывают дороги и не меняют маршруты движения транспорта.

Владимир Стариченко, генеральный директор ООО «Альбрехта» (Россия):

– В следующем году будет выпущена очень интересная машина, которая, практически, будет работать безотходно. Основа – сохранить экологию.

Чень Фенган – директор крупнейшего завода в Китае по сборке машин для бестраншейного прокладывания коммуникаций. В этом году он поставил мировой рекорд и создал машину в 800 тонн. Благодаря ей, Поднебесная сразу стала в один ряд с лидирующими производителями – США и Германией.

Чень Финган директор завода «Shanghai Gudeng Construction Machinery Manufacturing Co» (Китай):

– Это оборудование в 800 тонн было разработано специально для переноса природного газа на восток Китая. Длина трубопровода в 5 километров. Он должен пройти под реками Янцзы и Хуанхэ.

Сейчас установка из Китая в два раза дешевле, и собирают ее не год, а всего три месяца. В Беларуси почти полсотни машин для инновационного бурения. Но пока, ни одной из Поднебесной. Поэтому в условия мирового финансового кризиса, выгода очевидна. В ближайшие годы Беларусь приобретет почти в два раза больше машин, чем имеет. Все – made in China.

Евгений Ядогальвис, технический директор ООО «Новые инвестиционные технологии» (Беларусь):

– Это новые технологии, безусловно, это будет иметь применение. Если мы сегодня имеем 40 установок, то на российском рынке работают порядка полутора тысяч компаний. Каждая из них имеет ни одну установку.

В ближайшие пять лет в Беларуси построят полторы тысячи водопроводных и канализационных сетей. В том числе, в Минске уже развивают систему дождевого коллектора, который избавит город от подтопления. Возможно, именно там и начнут работать новые китайские машины.

Екатерина Расолько, Сергей Капустин, Андрей Дук, телекомпания СТВ.