Беларусь и Китай имеют большой потенциал для расширения сотрудничества

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко на встрече с председателем китайской части Белорусско-Китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Гао Хучэном.

Сто крупных инновационных проектов на общую сумму 15 миллионов долларов разработал Минск, используя китайскую кредитную линию. Однако, Владимир Семашко считает, что потенциал взаимодействия стран на порядок выше.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Мы, с участием крупных китайских компаний, с участием китайских финансов, реализуем крупные не только по белорусским, но и по мировым меркам проекты. Строится три цементных завода, с общим объемом инвестиций, примерно, 1 миллиард 200 миллионов долларов. В Минске строится две ТЭЦ с участием технологий, капитала и, что важно, специалистов Китайской Народной Республики.

Напомним, обеспечить качество и быстроту реализации проектов по сотрудничеству с КНР потребовал Президент Александр Лукашенко. На совещании, которое прошло в Минске 25 июня, глава государства подчеркнул, что отношения с Китаем носят исключительно стратегический характер. Поэтому на самом высоком уровне созданы все необходимые условия для дальнейшего расширения взаимодействия, как в политической, так и в экономической сферах.

В конце прошлого года были достигнуты прорывные договоренности. Для Беларуси открыли льготные кредитные линии на общую сумму около 15 миллиардов долларов для реализации инвестпроектов. Эта сумма почти вдвое больше, чем все иностранные инвестиции, вложенные в экономику Беларуси в прошлом году и в 10 раз больше кредита, предоставленного братской Россией.