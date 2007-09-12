Беларусь и Казахстан: товарооборот в полмиллиарда долларов

На товарооборот в полмиллиарда долларов могут выйти Беларусь и Казахстан уже в нынешнем году. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Сергей Сидорский на открытии Национальной выставки "БеларусьЭКСПО-2007" в Астане. В ней участвуют более 180 предприятий и организаций республики. Цель форума - вывести на новый уровень двусторонние экономические отношения, расширить сферы сотрудничества, установить долгосрочные контакты. Некоторые из них уже подписаны. В частности, на поставку 11 БелАЗов.

Кроме того, контракт на ремонт самолетов Су-27 с казахской стороной заключил Барановичский авиаремонтный завод. Сумма этой сделки - 52 миллиона долларов. Сегодня же стало известно, что Беларусь готова поставлять в Казахстан сельхозтехнику, специально адаптированную под местные условия.