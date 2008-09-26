Беларусь и Казахстан обсуждают перспективы развития торгово-экономического сотрудничества

Продолжается визит в эту страну белорусской правительственной делегации. Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству рассмотрит вопросы развития межрегиональных связей, предупреждения и ликвидации ЧС, активизации взаимодействия в культуре, туризме и спорте. Планируется также обсудить перспективы создания в Казахстане торгово-логистического, делового и выставочного центров. Завершится визит белорусской делегации проведением бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран.