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Беларусь и Казахстан обсуждают перспективы развития торгово-экономического сотрудничества

26 сентября 2008 07:34
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Продолжается визит в эту страну белорусской правительственной делегации. Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству рассмотрит вопросы развития межрегиональных связей, предупреждения и ликвидации ЧС, активизации взаимодействия в культуре, туризме и спорте. Планируется также обсудить перспективы создания в Казахстане торгово-логистического, делового и выставочного центров. Завершится визит белорусской делегации проведением бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран.
# Экономика

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