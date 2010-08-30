Беларусь и Казахстан могут увеличить взаимный товарооборот почти до трех миллиардов долларов

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Беларуси Анатолий Смирнов. Сегодня Казахстан отмечает 15-летие Конституции республики.

Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

– Значительно активизировались двусторонние отношения Казахстана и Беларуси. Главами государств поставлена задача, довести товарооборот между нашими государствами до суммы, порядка трех миллиардов долларов. На это мы нацелены. И в этом году мы уже имеем прирост в товарообороте 57%.

Дипломат также добавил, что созданные в Казахстане рыночные отношения могут позволить осуществлять в Беларусь поставки нефти и других товаров. Но для этого субъекты хозяйствования должны договориться, а Таможенный союз облегчит им этот процесс. В целом же единое Таможенное пространство и ЕЭП позволят осуществлять этот процесс на взаимовыгодных условиях.