Беларусь и Казахстан готовят 30 совместных проектов

Об этом стало известно на белорусско-казахстанском деловом форуме.

Его открыли главы правительств двух стран Сергей Сидорский и Карим Масимов. Казахстанский премьер прибыл в столицу накануне с делегацией бизнесменов. В Минск приехали и казахские предприниматели.

Стороны вместе намерены создать производства по выпуску карьерной и сельскохозяйственной техники, а также минеральных удобрений. Беларусь планирует разрабатывать калийные месторождения в Казахстане. Два государства намерены выйти на докризисный товарооборот. Перспективные направления сотрудничества — сельское хозяйство и трансфер новых технологий.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш товарооборот за первый квартал текущего года по сравнению с уровнем 2009 года уже увеличился на 40%. Это говорит о том, что движение навстречу друг другу как бизнеса, так и капиталов Беларуси и Казахстана вселяет надежду на то, что уже в этом году выйдем на уровень докризисного товарооборота.