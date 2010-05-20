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Беларусь и Казахстан готовят 30 совместных проектов

20 мая 2010 11:15
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Об этом стало известно на белорусско-казахстанском деловом форуме.

Его открыли главы правительств двух стран Сергей Сидорский и Карим Масимов. Казахстанский премьер прибыл в столицу накануне с делегацией бизнесменов. В Минск приехали и казахские  предприниматели.

Стороны вместе намерены создать производства по выпуску карьерной и сельскохозяйственной техники, а также минеральных удобрений. Беларусь планирует разрабатывать калийные месторождения в Казахстане. Два государства намерены выйти на докризисный товарооборот. Перспективные направления сотрудничества — сельское хозяйство и трансфер новых технологий.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Наш товарооборот за первый квартал текущего года по сравнению с уровнем 2009 года уже увеличился на 40%. Это говорит о том, что движение навстречу друг другу как бизнеса, так и капиталов Беларуси и Казахстана вселяет надежду на то, что уже в этом году выйдем на уровень докризисного товарооборота.

# Экономика

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