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Беларусь и Казахстан договорились о взаимодействии в энергетической сфере

06 июня 2007 16:47
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Беларусь рассматривает возможность поставок электроэнергии и углеводородного сырья из Казахстана.

Договоренности о взаимодействии двух государств в энергетической сфере достигнуты сегодня в Минске на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны определили, что по итогам 2008 года товарооборот должен вырасти как минимум до 1 миллиарда долларов. Между столицами организуют прямое авиационное сообщение.

Также Минск и Астана планируют обмениваться опытом по ликвидации чрезвычайных ситуаций и развивать туризм. Однако именно энергетическая составляющая была главной на переговорах. По мнению специалистов, создание единого энергетического рынка стран ЕврАзЭС позволит снять проблемные вопросы, которые сейчас возникают при взаимных поставках энергоресурсов.

# Экономика

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