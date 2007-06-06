Беларусь и Казахстан договорились о взаимодействии в энергетической сфере

Беларусь рассматривает возможность поставок электроэнергии и углеводородного сырья из Казахстана.

Договоренности о взаимодействии двух государств в энергетической сфере достигнуты сегодня в Минске на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



Стороны определили, что по итогам 2008 года товарооборот должен вырасти как минимум до 1 миллиарда долларов. Между столицами организуют прямое авиационное сообщение.

Также Минск и Астана планируют обмениваться опытом по ликвидации чрезвычайных ситуаций и развивать туризм. Однако именно энергетическая составляющая была главной на переговорах. По мнению специалистов, создание единого энергетического рынка стран ЕврАзЭС позволит снять проблемные вопросы, которые сейчас возникают при взаимных поставках энергоресурсов.