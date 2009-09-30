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Беларусь и Италия планируют создать совместную торгово-экономическую комиссию

30 сентября 2009 14:40
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Об этом сегодня заявил премьер министр Беларуси на встрече с министром иностранных дел Италии.

Новая структура позволит укрепить взаимодействие между странами и расширить экономическое сотрудничество. К слову, Беларусь поднялась сразу на несколько позиций в рейтинге Всемирного банка среди стран, которые проводят активные реформы. Сегодня в республике успешно работают 80 совместных предприятий с итальянским капиталом, активно действуют банковские структуры Италии.

- После визита Александра Лукашенко в Рим итальянские предприниматели еще больше заинтересовались в инвестициях белорусских предприятий. В настоящее время мы готовим делегацию, которую будет возглавлять заместитель министра по экономическому развитию. Визит должен состояться в течение этого года и в его рамках пройдут встречи многочисленных итальянских предпринимателей с представителями крупного, среднего и малого бизнеса, - подчеркнул министр иностранных дел Итальянской Республики Франко Фраттини.

# Экономика

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