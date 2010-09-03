Беларусь и Испания будут развивать научно-техническое сотрудничество

Национальная Академия наук и Королевская академия экономики и финансов Испании подписали соглашение.

Документ станет «открытой дверью» не только для науки, но и для взаимодействия в экономической сфере в целом.

К слову, вместе с учёными в нашу страну приехали также испанские бизнесмены, которые намерены обсудить перспективы сотрудничества.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Республики Беларусь:

Можно говорить о научном сотрудничестве, о сотрудничестве в области финансов, банковской деятельности. И конкретные инвестиционные проекты, начиная от туризма и до создания совместных предприятий и акционерных оюществ.

Хаиме Хил Алуха, Президент Королевской академии экономики и финансов Испании:

Уже достигнуто соглашение о том, что в следующем году, весной, в Минске пройдёт совместная научная сессия под патронажем Короля Испании и Президента Республики Беларусь.