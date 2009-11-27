Беларусь и Иран переходят в расчетах на национальные валюты

Соглашение об этом подписали главы Центробанков двух стран. Принятое решение позволит укрепить сотрудничество между странами.

Кроме того, такая схема взаиморасчётов между предприятиями будет способствовать привлечению инвестиций и увеличению взаимного товарооборота.

Глава Нацбанка Беларуси Пётр Прокопович отметил, что успешное белорусско-иранское сотрудничество в банковской сфере послужит основой для развития торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя государствами.

Пётр Прокопович председатель правления Национального банка республики Беларусь:

- Мы подписали соглашение, которое предусматривает возможность расчётов между нашими предприятиями в национальных валютах. Это значительный прорыв. Мы отказываемся от иностранной валюты. Также заключили соглашение, которое предусматривает решение по вопросу взаимодействия в области надзора. Это своевременно. В Беларуси уже действуют два Иранских банка, и мы надеемся, что в ближайшее время и белорусские банки будут действовать на территории Ирана.