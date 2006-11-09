Беларусь и Иран намерены приступить к крупным инвестиционным проектам

Визит Александра Лукашенко в Иран стал "настоящим прорывом в отношениях". В политической сфере взаимодействие двух стран и так характеризуется высокой степенью доверия. Теперь страны-партнеры по Движению неприсоединения стали еще и экономическими партнерами.

10 подписанных документов - реальное подтверждение ирано-белорусскому партнерству. Эксперты в нашей стране уже просчитывают товарные группы, которые можно предложить иранскому покупателю. Из Тегерана в Минск официальная делегация Беларуси привезла ряд договоренностей на 350 млн. долларов и перспективу роста товарооборота до 1 миллиарда долларов. Александр Лукашенко и Махмуд Ахмадинежад заявили, что возьмут под личный контроль экономическую составляющую белорусско-иранских отношений.

Беларусь сегодня в поиске новых каналов импорта энергоносителей. Экономисты считают, что единственному источнику нефтяных ресурсов - российскому газу - нужна альтернатива. На встрече президенты обсудили этот вопрос, а соответствующий документ подписали первые лица правительств двух государств.

Беларусь и Иран достигли договоренностей в сфере совместной разработки нефтяных месторождений.