Беларусь и Индонезия готовы к созданию совместных производств

В Минске подписано сразу несколько соглашений. Азиатские промышленники заинтересованы в выпуске нашей карьерной техники и шин на своей территории. Это позволит выйти на новый уровень товарооборота. В этом году он 15 миллионов долларов.

Основа белорусского экспорта – калийные удобрения. Мы получаем из Индонезии кофе, чай, орехи, табак и пальмовое масло. Гости также предложили белорусам ряд инвестиционных проектов.

Мари Элка Пангесту, министр торговли Республики Индонезия:

– В составе нашей делегации – представители сразу нескольких индонезийских регионов. Они уже сегодня готовы предложить белорусской стороне проекты развития инфраструктуры, по добыче полезных ископаемых, плантационного хозяйства и в других сферах.

Василий Романов, председатель торгово-промышленной палаты Республики Беларусь:

– Беларусь имеет достаточно солидный опыт в области добычи нефти, газа в Венесуэле. Разговор идет и о разведке в Беларуси. У нас развито и шахтостроение в Солигорске, шахтное машиностроение. И в этой области мы можем быть полезны.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Индонезией – 17 лет. Новый виток сотрудничества обещает быть серьезным и долгосрочным. Уже в будущем году в Джакарте откроется и белорусское посольство.