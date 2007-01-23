Прямой эфир

Беларусь и Индия расширяют рамки сотрудничества

23 января 2007 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Накануне Дня Республики Индия посол этого государства позитивно оценил белорусско-индийский диалог в основных сферах сотрудничества. Индия заинтересована в создании совместных предприятий в химической и автомобильной промышленности, сфере информационных технологий, производстве шин. В Индии высоко ценят и качество белорусских калийных удобрений, поставки которых на индийский рынок постоянно увеличиваются. Один из позитивных примеров двустороннего сотрудничества - договоренность об открытии крупнейшей индийской компанией образовательного центра для IT-специалистов на базе Парка высоких технологий. Сейчас к подписанию готовится программа культурного сотрудничества на ближайшие четыре года.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 января 2007 11:37

Купил или построил квартиру - вернут налоги

23 января 2007 09:44

"Белнефтехим" рассматривает ряд мер для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов

23 января 2007 09:43

Президент Беларуси посетит нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан"