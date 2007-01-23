Беларусь и Индия расширяют рамки сотрудничества

Накануне Дня Республики Индия посол этого государства позитивно оценил белорусско-индийский диалог в основных сферах сотрудничества. Индия заинтересована в создании совместных предприятий в химической и автомобильной промышленности, сфере информационных технологий, производстве шин. В Индии высоко ценят и качество белорусских калийных удобрений, поставки которых на индийский рынок постоянно увеличиваются. Один из позитивных примеров двустороннего сотрудничества - договоренность об открытии крупнейшей индийской компанией образовательного центра для IT-специалистов на базе Парка высоких технологий. Сейчас к подписанию готовится программа культурного сотрудничества на ближайшие четыре года.