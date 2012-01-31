Беларусь и Индия будут сотрудничать в области создания высокотехнологичной продукции

В Минске стороны выразили готовность взаимодействовать в сфере нанотехнологий, микроэлектронике, альтернативных источниках энергии, включая водородную и солнечную энергию.



Речь идет и о создании совместного Центра исследований в области новейших технологий. Создается СП по производству лекарств. Индия в этой сфере наряду с развитием IT-технологий входит в число наиболее развитых государств мира.



В ноябре 50 предприятий Беларуси примут участие в индийской бизнес-выставке. По итогам переговоров подписаны документы о дальнейшем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Джотирадитья Синдиа, государственный министр торговли и промышленности Индии:

Инвестиции и торговля – это прочный фундамент, на котором базируются отношения Беларуси и Индии. Нашим странам следует наращивать не только объемы в торговле уже поставляемой продукции, но и диверсифицировать поставки, наполнять корзину новыми товарами. Стоит расширить сотрудничество за счет информационных технологий Индии, а также технологий по производству возобновляемых источников энергии.



Беларусь и Индия – традиционные торговые партнеры. Высокий уровень взаимопонимания и на высшем уровне. Президент Александр Лукашенко дважды посещал Индию. Тогда были достигнуты принципиальные соглашения о развитии торгово-экономических отношений.



Индия сегодня – один из крупнейших потребителей белорусских калийных удобрений в азиатском регионе. С местными компаниями активно сотрудничают крупные отечественные предприятия по производству грузовиков, карьерных самосвалов и дорожной техники. Развивается взаимодействие в энергетической сфере. В частности, на Гродненскую ТЭЦ-2 поставляется оборудование за счет выделенного индийской стороной кредита. «БелАЗ» недавно создал в Индии совместное предприятие по сервису карьерных самосвалов



Денис Яскевич, заместитель начальника коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья ОАО «БелАЗ»:

Первый шаг для покорения этого рынка – это налаживание сервисного обслуживания. С этой целью мы уже там зарегистрировали там совместное предприятие.

Мы там на соседних рынках довольно активно работаем. Сейчас был заключен первый контракт на поставку карьерных самосвалов на рынок Индонезии. И гипотетически можно рассматривать Индию как партнера при создании сборочных производств.



Евгений Коношенко, заместитель начальника управления внешних связей Министерства промышленности Республики Беларусь:

Индийская сторона заинтересовалась продукций нашего завода по производству интегральных схем «Интеграл».

Мы ищем что-то новое. «БелАЗ» хорошо представлен на индийском рынке. Поэтому в ходе заседания обсуждались именно эти насущные и текущие проблемы: по сертификации, по адаптации техники, по увеличению с индийской стороны поставок плодоовощной продукции.