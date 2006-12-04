Беларусь и Германия обмениваются опытом оценки качества продуктов питания

В Минске начал действовать совместный белорусско-германский проект в области системы оценки качества пищевых продуктов. В его работе принимают участие более ста представителей Минсельхозпрода, Белкоопсоюза, концерна "Белгоспищепром" и других пищевых предприятий республики. Немецкие коллеги из Федерального института исследований, а также эксперты Европейской комиссии по продовольствию проведут в Минске несколько семинаров с выездами белорусских специалистов на стажировки в Германию. Его участники ознакомятся с правилами контроля продуктов животного происхождения и условиями их поставки в страны ЕС, а также с новыми гигиеническими и ветеринарными требованиями к продуктам питания.