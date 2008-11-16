Беларусь и Германия будут расширять взаимодействие в промышленности, банковской и страховой сферах

Такие намерения были озвучены сегодня на встрече премьер-министра нашей страны Сергея Сидорского с председателем Восточного комитета немецкой экономики Клаусом Мангольдом. Созданная в 1952 году, эта структура сыграла важную роль на различных этапах развития интеграционных процессов, что важно для Беларуси, особенно сейчас, когда взаимный товарооборот постоянно растет. В последние годы страны хорошо работают в различных отраслях. У нас действуют более 330-ти немецких предприятий. Более детально обсудить все аспекты сотрудничества Беларусь и Германия смогут уже весной будущего года.



Сегодня же Клаус Мангольд встретился с председателем правления Национального банка Беларуси Петром Прокоповичем. Немецкий финансист отметил, что в Беларуси взвешенная и продуманная финансовая система. Он положительно оценил те шаги, которые предпринимаются в отечественной экономике в условиях мирового кризиса. Глава правления Нацбанка в ходе беседы подтвердил, что наша банковская система даже в это трудное время чувствует себя уверенно и является устойчивой.



"Белорусско-германские отношения на нынешнем этапе отличаются высокой положительной динамикой", - считает профессор, доктор Клаус Мангольд. Председатель Восточного комитета немецкой экономики подтвердил, что немецкий бизнес сегодня проявляет большой интерес к Беларуси, особенно в части серьезного притока инвестиций.



Сегодня же председатель Восточного комитета немецкой экономики Клаус Мангольд встретился с главой Администрации Президента Беларуси Владимиром Макеем.