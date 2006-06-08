Беларусь и Финляндия подписали соглашение о защите инвестиций

Как сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, это соглашение предоставит дополнительные гарантии для инвесторов, поможет решить проблемные вопросы, в частности, защиты инвесторов.

На территории Беларуси сегодня работает 9 предприятий с участием финского капитала. Объем инвестиций составляет примерно полмиллиона долларов. "Этот уровень сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу и не удовлетворяет стороны", - считают в белорусском МИД. Белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве с Финляндией в области высоких технологий, деревообработки и переработке сельскохозяйственного сырья. "С подписанием этого соглашения приток финских инвестиций значительно увеличится. Одновременно и белорусская сторона намерена выходить на создание своих предприятий в Финляндии".

Взаимная торговля двух стран пока находится не на высоком уровне и у сторон есть много неиспользованных возможностей. Создание законодательной базы для сотрудничества станет основой для успешной работы бизнеса. Товарооборот Беларуси и Финляндии в январе-апреле этого года составил почти 29 млн. долларов и увеличился почти на 15% по сравнению с прошлым годом.