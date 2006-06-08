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Беларусь и Финляндия подписали соглашение о защите инвестиций

08 июня 2006 13:56
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Как сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, это соглашение предоставит дополнительные гарантии для инвесторов, поможет решить проблемные вопросы, в частности, защиты инвесторов.

На территории Беларуси сегодня работает 9 предприятий с участием финского капитала. Объем инвестиций составляет примерно полмиллиона долларов. "Этот уровень сотрудничества не отвечает имеющемуся потенциалу и не удовлетворяет стороны", - считают в белорусском МИД.  Белорусская сторона заинтересована в сотрудничестве с Финляндией в области высоких технологий, деревообработки и переработке сельскохозяйственного сырья. "С подписанием этого соглашения приток финских инвестиций значительно увеличится. Одновременно и белорусская сторона намерена выходить на создание своих предприятий в Финляндии". 

Взаимная торговля двух стран пока находится не на высоком уровне и у сторон есть много  неиспользованных возможностей. Создание законодательной базы для сотрудничества станет основой для успешной работы бизнеса.  Товарооборот Беларуси и Финляндии в январе-апреле этого года составил почти 29 млн. долларов и увеличился почти на 15% по сравнению с прошлым годом.

# Экономика

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