Беларусь и Брянская область подписали очередной протокол о сотрудничестве

Согласно этому документу, взаимный товарооборот в ближайшее время удвоится. В первую очередь это станет возможным благодаря экспорту в регион белорусских продуктов питания.

Экономические и социальные нюансы, которые обеспечат товарооборот в 800 миллионов долларов, составили 30 пунктов документа.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

У нас непочатый край работы в сфере картофелеводства на российском рынке. Мы не будем там друг с другом конкурировать. Нашими конкурентами будут производители из Голландии и Польши. Мы должны занять эту нишу.

Александр Горшков, и.о. заместителя губернатора Брянской области:

Из Беларуси завозится достаточно много продуктов, в частности молока и мяса. Что интересно, у нас в Брянске продается гомельский хлеб. То есть Беларусь нас подкармливает и, я думаю, подкармливать будет. А товары пользуются спросом из-за реальной цены и хорошего качества.