Беларусь и Брянская область подписали очередной протокол о сотрудничестве

Экономические и социальные нюансы, которые обеспечат товарооборот в 800 миллионов долларов, составили 30 пунктов документа.
Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:
У нас непочатый край работы в сфере картофелеводства на российском рынке. Мы не будем там друг с другом конкурировать. Нашими конкурентами будут производители из Голландии и Польши. Мы должны занять эту нишу.
Александр Горшков, и.о. заместителя губернатора Брянской области:
Из Беларуси завозится достаточно много продуктов, в частности молока и мяса. Что интересно, у нас в Брянске продается гомельский хлеб. То есть Беларусь нас подкармливает и, я думаю, подкармливать будет. А товары пользуются спросом из-за реальной цены и хорошего качества.