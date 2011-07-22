Беларусь и Бразилия могут создать совместное производство по сборке тракторов

Об этом сегодня сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Бразилии Леонид Крупец.

22 июля в Минске дипломаты подводили итоги двухнедельнего учебного марафона. Он позволил встретиться с руководителями различных уровней и обсудить актуальные вопросы, в том числе развитие экспорта. Речь шла, в частности, о новых транзитных возможностях Беларуси и привлечении инвесторов. Деловые встречи прошли и с будущими экспортерами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Кисляк, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в республике Казахстан:

Лично я провел порядка 50 встреч с экспортерами, которые готовы развивать торговые отношения с Казахстаном. Это разные фирмы. Государственные и частные, у которых есть интерес работать.

Леонид Крупец, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в федеративной республике Бразилия:

Это наши ткани, это работа Беллегпрома с бразильскими предприятиями, сотрудничество в сфере горнодобычи, это добыча нефти и газа. Направлений очень много.